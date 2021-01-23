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Самый точный прогноз погоды: на смену потеплению грядет резкое похолодание

© Sputnik / Кирилл Шипицин
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1584)
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Sputnik Молдова
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Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 23 января в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления.

Анатолий Игнат
© Sputnik / Mihai Caraus
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Синоптики сообщают о переменной облачности, без существенных осадков. Ночью и утром местами  возможен слабый туман. Ветер южный слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +6 до +11 градусов.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 23 января: ночью от -1 до +1, днем от +8 до +10 по Цельсию.

"Метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. В воскресенье временами слабый дождь", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

Максимальная температура воздуха 24 января составит от +6 до +11 с кратковременными дождями. Уже 25 января ожидается от +4 до +9. Также вероятны осадки, преимущественно в виде дождя. А 26 января резко похолодает – температурный максимум окажется в пределах 0, а минимум – от -5 до 0, временами снег. В последующие сутки минимум составит уже от -7 до -2, а максимум не превысит нулевую отметку. Осадков не предвидится. Такая погода сохранится вплоть до 29 января.

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Православная церковь 23 января почитает память святителя Григория, епископа Нисского, преподобного Дометиана, епископа Мелитинского.

Согласно народным приметам, если 23 января солнечно и сухо, то лето тоже будет засушливым и жарким. Также верили, если небо безоблачное и ясное, то быть ранней весне.

Считалось, что в этот день из дома нельзя выносить золу и мусор, чтобы не выбросить свое счастье.

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Тема:
Погода в Молдове (1584)

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