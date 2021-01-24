Погодные рекорды Молдовы 24 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре на это число.

КИШИНЕВ, 24 янв - Sputnik. Самым теплым 24 января на территории Молдовы было чуть менее 50 лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеослужбы страны.

По информации синоптиков, в этот день в 1971 году воздух прогрелся до +15,5 градуса.

А температурный минимум 24 января на территории Молдовы зафиксирован в 1963 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -25,9 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 24 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 41,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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