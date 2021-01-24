00:46 24 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.19
  • USD17.45
  • RUB0.24
  • RON4.35
  • UAH0.62
Поиск
Голуби.

Погодные рекорды Молдовы 24 января

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1585)
19 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/12/32936232.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210124/33357047/pogodnye-rekordy-moldovy-24-yanvarya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре на это число.

КИШИНЕВ, 24 янв - Sputnik. Самым теплым 24 января на территории Молдовы было чуть менее 50 лет назад.

Ветки в инее/
© Sputnik / Кирилл Шипицин
Самый точный прогноз погоды: на смену потеплению грядет резкое похолодание

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеослужбы страны.

По информации синоптиков, в этот день в 1971 году воздух прогрелся до +15,5 градуса.

А температурный минимум 24 января на территории Молдовы зафиксирован в 1963 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -25,9 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 24 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 41,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1585)

По теме

Когда климат губит цивилизацию - ученые о тайне острова Пасхи
Пандемия COVID, не последняя и не самая страшная, напрямую связана с изменениями климата
Изменение климата: влияние на природу и человека


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Хозяйка, фасад, землянка.
Фото: экзотические землянки села Рогожень могут стать туристическим мемом
Кот сопровождает хозяина на рыбалке и следит за клевом.
Кот, который любит рыбу не только есть, но и ловить – вместе с хозяином
COVID-19 в Молдове Как развивается ситуация в стране
COVID-19 в Молдове: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться