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Зима в Кишиневе.

Самый точный прогноз погоды: грядет похолодание

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1586)
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Sputnik Молдова
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Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 24 января в Молдове погода будет определяться областью пониженного атмосферного давления.

Анатолий Игнат
© Sputnik / Mihai Caraus
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Синоптики сообщают о переменной облачности, местами ожидается слабый дождь. Ветер южный слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +6 до +11 градусов.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 24 января: ночью от +2 до +4, днем от +8 до +10 по Цельсию.

"Метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. В воскресенье временами слабый дождь", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

В последующие дни в стране ожидается похолодание.

Так, максимальная температура воздуха 25 января составит от +4 до +9. Также вероятны осадки, преимущественно в виде дождя, местами снег с дождем. А 26 января температурный максимум окажется в пределах 0, а минимум – от -5 до 0, временами пройдет снег.

В последующие сутки минимум составит уже от -7 до -2, а максимум не превысит нулевую отметку. Осадков не предвидится. Такая погода сохранится вплоть до 29 января.

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В христианской традиции в этот день почитается Феодосий Великий, который будучи последним римским императором в конце 5 века законодательно запретил языческие культы. В православном именослове имя Феодосия, или Федосия, соотносится с несколькими раннехристианскими святыми — преподобными Феодосием Киновиархом и Феодосием Атиохийским, мучеником Феодосием Сирмирским.

Люди верили, что какой будет погода в этот день, таким будет и весь следующий ноябрь. Также считалось, если у овец мокрая шерсть, то год будет дождливым.

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Тема:
Погода в Молдове (1586)

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