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Зима в Кишиневе.

Самый точный прогноз погоды: каким будет понедельник и конец января

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1588)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 25 января в Молдове погода будет определяться областью низкого атмосферного давления.

Анатолий Игнат
© Sputnik / Mihai Caraus
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Ожидается облачность, днем возможны осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью местами слабый туман. Ветер юго-восточный слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +4 до +9 градусов.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 25 января: ночью от +1 до +3, днем от +7 до +9.

А 26 января местами возможен слабый снег.

В последующие дни температура воздуха будет снижаться. Так, 26 января ожидается от -2 до +3.  Далее, 27 января, температурный минимум составит уже от -7 до -2, а максимум не превысит нулевую отметку. Осадков не предвидится.

Такая погода сохранится вплоть до 31 января.

Праздники и народные приметы

Православная Церковь в этот день почитает святую Татиану Римскую – раннехристианскую мученицу, подвергшуюся пыткам за веру при императоре Александре в III веке.

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Второе, более древнее, название праздника — "Бабий кут". На Руси в древности так назывался женский угол — место у печи, где находились предметы домашней утвари, и где хозяйка проводила много времени. Это место также называлось "солнышком". В честь этого на Татьянин день старшая хозяйка в семье пекла каравай, символизирующий наше небесное светило. Она же доставала его из печи и, дав хлебу остыть, делила между членами семьи. Каждому должен был достаться хотя бы кусочек.

Кроме того, в этот день нужно было сходить на реку за водой и выбить пыль из половиков. В народе говорили: "Татьяна и каравай печет, и половики бьет, и хоровод ведет".

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Тема:
Погода в Молдове (1588)

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