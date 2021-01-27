Погодные рекорды Молдовы 27 января

КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. Самым теплым 27 января на территории Молдовы выдалось два десятилетия назад.
Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.
По информации синоптиков, в этот день в 2001 году воздух прогрелся до +9,1 градуса.
А температурный минимум 27 января на территории Молдовы зафиксирован в 1961 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -23 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 32,1 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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