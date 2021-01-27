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Погодные рекорды Молдовы 27 января

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1591)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210127/33389652/pogodnye-rekordy-moldovy-27-yanvarya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. Самым теплым 27 января на территории Молдовы выдалось два десятилетия назад.

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Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.

По информации синоптиков, в этот день в 2001 году воздух прогрелся до +9,1 градуса.

А температурный минимум 27 января на территории Молдовы зафиксирован в 1961 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -23 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 32,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1591)

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