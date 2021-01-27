Самый точный прогноз погоды: Молдову ждут сильный снегопад и метель

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 27 января погода будет определяться выходом южного циклона. Ожидаются сложные метеоусловия.
Oблачно, ночью местами пройдет слабый снег. Днем на большей части территории сильные осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега. Местами метель, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица и снежный накат.
Средняя температура в дневные часы составит от 0 до +5 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 27 января: ночью от -3 до -1, днем от 0 до -2 по Цельсию.
"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В среду ожидается снег", – уточнили в Госгидрометеослужбе.
28 января сохранятся сложные условия погоды. Максимальная температура воздухане превысит нулевую отметку, а минимум составит от -6 до -1. На 29 января синоптики также обещают снег. В дневные часы на столбиках термометров будет в пределах нуля, а вот в ночные – от -9 до -4. Такая погода продержится до 1 февраля.
Праздники и народные приметы
В народе этого числа отмечался праздник "Нина – обряды скотины". Крестьяне чистили хлев, перестилали солому, затыкали щели, клали свежее сено, разговаривали с животными, благодарили за помощь и просили послужить хозяевам.
По приметам, было запрещено завязывать узлы и даже плести косы, поскольку так можно запутать свою судьбу. Ни в коем случае нельзя было повышать голос, чтобы на крики не слетелась нечистая сила, обрушившись на спорщиков.
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