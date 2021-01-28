Погодные рекорды Молдовы 28 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik. Самым теплым 28 января на территории Молдовы выдалось более полувека назад.

Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.

По информации синоптиков, в этот день в 1952 году воздух прогрелся до +11,2 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 28 января в Молдове зафиксирован всего два года спустя в 1954 году, когда столбик термометра опустился до -22,5 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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