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Зимние забавы.

Самый точный прогноз погоды: снегопады задержатся еще на несколько дней

© REUTERS / Arnd Wiegmann
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1594)
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Sputnik Молдова
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Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 28 января погода будет определяться выходом южного циклона.

Иллюстративное фото
© Sputnik / Константин Чалабов
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Ожидаются сложные метеоусловия.

Oблачно, временами осадки, местами сильные. Возможна метель. на дорогах гололедица и снежный накат.

Ветер северо-западный, умеренный до сильного. Местами порывистый.

Средняя температура в дневные часы составит от -4 до +1 градусов.

Прогноз погоды в Кишиневе на 28 января: ночью от -1 до -3, днем от 0 до -2 по Цельсию.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В среду ожидается снег", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

Осадки несколько ослабеют 29 января, температура понизится. Максимальное значение не превысит нулевую отметку, а минимум составит от -5 до -10. На 30-31 января синоптики также обещают снег. В дневные часы на столбиках термометров будет в пределах нуля, а вот в ночные – от -10 до -5. Такая погода продержится до 1 февраля.

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В народе укоренились названия "Павел", "Павлов день".

По традиции на ребенка, родившегося 28 января, надевали льняную рубаху, которая должна была стать его оберегом, а под подушку клали пучок льняного волокна. В те времена лен занимал важное место в жизни крестьян, в том числе и потому, что вырастить его и обработать было непросто.

Крестьяне уже начинали задумывать о грядущих сельскохозяйственных работах – этому способствовало и заметное прибавление дня.

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Тема:
Погода в Молдове (1594)

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