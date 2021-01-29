Самый точный прогноз погоды: теперь без снега

КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 29 января погода будет определяться областью пониженного атмосферного давления.
Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью местами гололед, на дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы составит от 0 до +5 градусов.
Прогноз погоды в Кишиневе на 29 января: ночью от -8 до -6, днем от +1 до +3 по Цельсию.
Далее, 30 и 31 января синоптики также обещают снег. В дневные часы на столбиках термометров будет в пределах нуля, а вот в ночные – от -10 до -5. Такая погода продержится до 1 февраля. Затем синоптики прогнозируют снова осадки в виде мокрого снега.
Праздники и народные приметы
По народным поверьям, 29 января нельзя выносить мусор (счастье из дома выкинуть можно) и стирать.
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