Погодные рекорды Молдовы 29 января

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. Самое теплое 29 января на территории Молдовы выдалось 61 год назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации синоптиков, в этот день в 1960 году воздух прогрелся до +12,4 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 29 января на территории Молдовы зафиксирован в 1963 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -22,0 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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