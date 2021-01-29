Погодные рекорды Молдовы 29 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. Самое теплое 29 января на территории Молдовы выдалось 61 год назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации синоптиков, в этот день в 1960 году воздух прогрелся до +12,4 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 29 января на территории Молдовы зафиксирован в 1963 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -22,0 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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