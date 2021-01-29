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Зима в Кишиневе

Погодные рекорды Молдовы 29 января

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1596)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210129/33418837/pogodnye-rekordy-moldovy-29-yanvarya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. Самое теплое 29 января на территории Молдовы выдалось 61 год назад.

Зима в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
Синоптики рассказали, ждать ли еще снега в Молдове

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации синоптиков, в этот день в 1960 году воздух прогрелся до +12,4 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 29 января на территории Молдовы зафиксирован в 1963 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -22,0 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1596)

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