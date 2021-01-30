Самый точный прогноз погоды: возвращается потепление

КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 30 января погода будет определяться областью пониженного атмосферного давления.
Будет преимущественно облачно, местами слабые осадки смешанного типа. Ночью и утром местами слабый туман, а также слабый гололед, на дорогах гололедица.
Ветер южный, слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы составит от +2 до +7 градусов.
Прогноз погоды в Кишиневе на 30 января: ночью от -3 до -5, днем от +3 до +5 по Цельсию.
31 января синоптики не прогнозируют осадки. В дневные часы на столбиках термометров будет в пределах нуля, а вот в ночные – от -10 до -5. Уже 1 февраля вновь ожидаются осадки в виде мокрого снега. Температурный режим останется тем же, что и в предыдущие дни. Потом 2 и 3 февраля будет без осадков и начнет теплеть.
Праздники и народные приметы
Верующие православной церкви в этот день чтут память преподобных Антониев: Великого, Дымского и Черноезерского.
Если весь день была оттепель – ждите ранней весны и хорошего улова рыбы.
Если солнце показалось только в полдень, следует ожидать ранней весны.
Идет снег – примета к тому, что будет поздняя весна.
Если белки 30 января собираются стайками в одном дупле, морозы будут долгими и сильными.
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