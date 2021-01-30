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Зима в Кишиневе

Самый точный прогноз погоды: возвращается потепление

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1599)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210130/33430239/samyy-tochnyy-prognoz-pogody.html

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 30 января погода будет определяться областью пониженного атмосферного давления. 

Анатолий Игнат
© Sputnik / Mihai Caraus
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Будет преимущественно облачно, местами слабые осадки смешанного типа. Ночью и утром местами слабый туман, а также слабый гололед, на дорогах гололедица.

Ветер южный, слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +2 до +7 градусов.

Прогноз погоды в Кишиневе на 30 января: ночью от -3 до -5, днем от +3 до +5 по Цельсию.

31 января синоптики не прогнозируют осадки. В дневные часы на столбиках термометров будет в пределах нуля, а вот в ночные – от -10 до -5. Уже 1 февраля вновь ожидаются осадки в виде мокрого снега. Температурный режим останется тем же, что и в предыдущие дни. Потом 2 и 3 февраля будет без осадков и начнет теплеть. 

Праздники и народные приметы

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Полный календарь рабочих и выходных дней в 2021 году
Народный праздник Антон Перезимник отмечается 30 января 2020 года (дата по старому стилю – 17 января).

Верующие православной церкви в этот день чтут память преподобных Антониев: Великого, Дымского и Черноезерского.

Если весь день была оттепель – ждите ранней весны и хорошего улова рыбы.

Если солнце показалось только в полдень, следует ожидать ранней весны.

Идет снег – примета к тому, что будет поздняя весна.

Если белки 30 января собираются стайками в одном дупле, морозы будут долгими и сильными.

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Тема:
Погода в Молдове (1599)

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