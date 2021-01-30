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Зима в Кишиневе

Погодные рекорды Молдовы 30 января

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1598)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210130/33431562/pogodnye-rekordy-moldovy-30-yanvarya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 30 янв - Sputnik. Самым теплым 30 января на территории Молдовы было в начале нулевых.

Зима в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
Синоптики рассказали, ждать ли еще снега в Молдове

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации синоптиков, в этот день в 2002 году году воздух прогрелся до +12,3 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 30 января на территории Молдовы зафиксирован в 1909 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -26,4 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 38,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1598)

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