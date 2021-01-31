Самый точный прогноз погоды: холодов не будет, но и тепло придет не сразу

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КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 31 января погода будет определяться областью низкого атмосферного давления.

Переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер северный, слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от -1 до +4 градусов по Цельсию.

Прогноз погоды в Кишиневе на 31 января: ночью от -5 до -3, днем от +1 до +3 градусов.

В первый день февраля сохранится похожая погода, временами – осадки в виде дождя или мокрого снега. Температурный режим останется тем же, что и в предыдущие дни. В последующие дни, 2 и 3 февраля, несколько потеплеет.

Праздники и народные приметы

Православная церковь отмечает 31 января день памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских.

Люди верили, если человек родился 31 января, то он должен носить талисман с аквамарином и гранатом. Считалось, если в этот день справлять новоселье, то в новом доме будут ссоры.

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