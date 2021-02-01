Самый точный прогноз погоды: с чем в Молдову пришел февраль

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КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 1 февраля погода будет определяться областью низкого атмосферного давления.

Облачно, осадки в виде снега и мокрого снега, переходящего в дождь. Гололед.

Ветер северо-восточный, слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от -2 до +3 градусов по Цельсию, ночью от -6 до -1 градуса.

Прогноз погоды в Кишиневе на 1 февраля: ночью от -4 до -2, днем от 0 до +2 градусов.

На следующий день, 2 февраля, сохранится похожая погода, без осадков. Температурный режим останется тем же, что и в предыдущие дни. Затем несколько потеплеет.

Народные приметы

Недаром называют в народе последний месяц зимы "двуликим", не без основания замечая: "Февраль бока греет, ноги студит". Но ни его обычные холода, ни сюрпризы и резкие смены настроения никого уже особенно не страшат, потому что "как ни злись февраль, а весна все равно явится". Тем более что начало февраля в 2021 году обещает не слишком отличаться от весны.

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В первый день месяца отмечается праздник Святого Макария Весноуказателя. Именно по погоде на Макария судят о том, каким будет февраль.

В православной церкви почитают святого Преподобного Макария Великого (Макария Египетского). Простой инок-отшельник стал настоятелем монастыря, являя собой пример христианской кротости, благочестия и смирения.

В настоящее время его чудотворные мощи находятся в городе Амальфи (Италия).

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