Продлен "желтый код": о чем предупреждают синоптики

Метеорологи обнародовали информацию об изменении погодных условий, с которыми жители Молдовы могут столкнуться в ближайшие дни.

КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба продлила "желтый код" метеоопасности в связи с гололедом. Предупреждение продолжит действовать и во вторник, 2 февраля.

"В указанный период на дорогах сохранится гололедица", — говорится в сообщении Госгидрометео.

Ранее метеорологи выносили предупреждение в связи с осадками и гололедом.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

На прошлой неделе в Молдове действовал "оранжевый код" метеоопасности в связи со снегопадами, которые принес в Молдову циклон.

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