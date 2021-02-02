Самый точный прогноз погоды: на смену потеплению придет обледенение

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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 2 февраля погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Облачно с прояснениями, без осадков.

Ночью местами образуется гололед. На дорогах – гололедица. Ветер слабый.

Средняя температура в дневные часы составит от -1 до +4 градусов по Цельсию, ночью от -6 до -1 градуса.

Прогноз погоды в Кишиневе на 2 февраля: ночью от -4 до -2, днем от 0 до +2 градусов.

Уже со следующего дня в Молдове несколько потеплеет, 3 февраля синоптики обещают днем +3 +8 градусов по Цельсию, ночью температура воздуха составит от -4 до +1 градуса. Похожий температурный режим сохранится до конца недели.

Народные приметы

Православная церковь отмечает 3 февраля память преподобного Максима Исповедника.

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Этот день в народе также называли "Максим", "Максим-утешитель".

Преподобный считался утешителем в обидах и помощником в бедах и огорчениях, поэтому в этот день почитали сердобольных людей – добро всегда почиталось делом Божьим, а зло воспринималось как служение дьяволу.

Святому молились о заступничестве вдовы и сироты.

По традиции на Максима муж и жена выходили во двор, держась за руки, и вместе стряхивали иней с деревьев. Считалось, что это принесет в дом счастье и взаимопонимание.

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