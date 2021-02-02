Погодные рекорды Молдовы 2 февраля

КИШИНЕВ, 2 фев - Sputnik. Самым теплым 2 февраля на территории Молдовы было в прошлом году.
Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.
По информации синоптиков, в этот день в 202-м воздух прогрелся до +15 градусов по Цельсию.
А температурный минимум 2 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 2012 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -22,2 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 37,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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