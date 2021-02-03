01:11 03 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.84
  • USD17.32
  • RUB0.23
  • RON4.28
  • UAH0.62
Поиск
Зима в Кишиневе.

Погодные рекорды Молдовы 3 февраля

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1603)
25 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/1b/33394083.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210203/33473423/pogodnye-rekordy-moldovy-3-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Самым теплым 3 февраля на территории Молдовы было 19 лет назад.

Бабочка на цветке
© Sputnik / Константин Михальчевский
Изменение климата: влияние на природу и человека

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации синоптиков, в этот день в 2002 году году воздух прогрелся до +13,8 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 3 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1956 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -19,8 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

 

Тема:
Погода в Молдове (1603)

По теме

Трещило: капризы молдавской погоды, или Почему у нас нет нормальной зимы
Трещило: адаптируются ли жители Молдовы к изменениям климата
Продлен "желтый код": о чем предупреждают синоптики


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Дома ромов в Молдове
Фото - Квартал пустующих дворцов: самые необычные дома ромов в Сороках
Одиночный пикет Бутиной. Зачем она вышла к Дому приемов МИД России?
Одиночный пикет Бутиной. Зачем она вышла к Дому приемов МИД России?
Пожары в Молдове: итоги года
Молдова в огне: топ-5 самых частых причин пожаров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться