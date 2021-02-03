Самый точный прогноз погоды: потепление продолжается

Каждый день читайте на Sputnik точный метеопрогноз, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 3 февраля погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Ночью местами туман. На дорогах гололедица. Ветер слабый.

"Метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе", – говорится в сообщении синоптиков.

Средняя температура в дневные часы составит от +3 до +8 градусов по Цельсию, ночью от -6 до -1 градуса.

Прогноз погоды в Кишиневе на 3 февраля: ночью от -2 до -4, днем от +4 до +6 градусов.

В последующие сутки в Молдове потеплеет. Синоптики обещают днем +5 +10 градусов по Цельсию, ночью температура воздуха будет около нуля.

Похожий температурный режим сохранится до конца недели.

Народные приметы

В этот день почитают память преподобного Максима Грека, просветителя и реформатора.

Обычно по этому случаю хозяйки выпекали пироги с начинками из мяса, яиц, грибов, рыбы, ими угощали членов семьи, нищих и просто добрых людей.

Было принято мириться с теми, с кем произошла ссора.

Люди верили - если сотворить в этот день хорошее дело, то добро обязательно вернется.

Считалось, что 3 февраля рождаются прекрасные семьянины и хозяйки.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova