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Дождь зимой/

Погодные рекорды Молдовы 4 февраля

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1606)
18 0 0
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210204/33484336/pogodnye-rekordy-moldovy-4-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Самым теплым 4 февраля на территории Молдовы было 19 лет назад.

Бездомные
© Sputnik / Mihai Caraus
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Об этом свидетельствуют данные Госугидрометеослужбы страны.

По информации синоптиков, в этот день в 2002 году году воздух прогрелся до +12,6 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 4 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1956 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -22,7 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 35,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1606)

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