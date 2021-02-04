Самый точный прогноз погоды: ждать ли еще снега

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КИШИНЕВ, 4 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 4 февраля в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают про облачность с прояснениями.

Местами ожидаются слабые осадки, преимущественно в виде дождя. Средняя температура в дневные часы составит от +7 до +12 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 4 февраля: ночью от -1 до +1, днем от +8 до +10.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В пятницу без осадков", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

На 4 февраля Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности.

"Ночью и утром на большей части территории республики сохранятся туманы с видимостью 200 метров и менее", – сказано в сообщении ведомства.

Максимальная температура воздуха 5 февраля составит +2, +7.

На выходные синоптики обещают от 0 до +5 в дневные часы. При этом 6 февраля возможны слабые осадки в виде мокрого снега или дождя. А 8 февраля окажется немного теплее – ожидается от +3 до +8. Во вторник, 9 февраля, прогнозируется до +12.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 4 февраля почитает память Апостола от 70-ти Тимофея, преподобномученика Анастасия Персянина, преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца, преподобномученика Анастасия, диакона Печерского.

Согласно народным приметам, если в этот день светит солнце, то это к ранней весне.

Сны, которые снятся 4 февраля, считаются вещими. Люди верили, если человек родился 4 февраля, то он будет суровым.

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