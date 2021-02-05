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Дождь зимой.

Погодные рекорды Молдовы 5 февраля

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1608)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210205/33496990/pogodnye-rekordy-moldovy-5-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 5 фев - Sputnik. Самым теплым 5 февраля на территории Молдовы было 28 лет назад.

Бездомные
© Sputnik / Mihai Caraus
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Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.

По информации синоптиков, в этот день в 1993 году году воздух прогрелся до +13,7 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 5 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1954 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -25,6 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 39,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1608)

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