Погодные рекорды Молдовы 5 февраля

КИШИНЕВ, 5 фев - Sputnik. Самым теплым 5 февраля на территории Молдовы было 28 лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.
По информации синоптиков, в этот день в 1993 году году воздух прогрелся до +13,7 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 5 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1954 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -25,6 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 39,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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