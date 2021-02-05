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Дождь зимой/

Самый точный прогноз погоды: осадки и похолодание

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1609)
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Sputnik Молдова
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Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 5 февраля погода будет определяться влиянием области  повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без существенных осадков. Местами на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный до сильного.

Средняя температура в дневные часы составит от 0 до +5 градусов по Цельсию.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В пятницу без осадков", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

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© Sputnik
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Точный прогноз погоды в Кишиневе на 5 февраля: ночью от -1 до -3, днем от +1 до +3.

Максимальная температура воздуха 6 февраля составит около 0 градусов. При этом возможны слабые осадки в виде мокрого снега или дождя.

Осадки ожидаются и 7-8 февраля. Однако, уже 8 февраля окажется немного теплее – ожидается от +4 до +9.

Плюсовая температура днем продержится до 10 февраля, после чего в стране снова похолодает.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 5 февраля почитает всех святых, просиявших в Костромской земле, из-за чего этот праздник получил название Собор Костромских святых. В народе день именуют Агафием-полухлебником в память о мученике Агафангеле и указывая на традицию проверять запасы.

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В этот день издавна существовали погодные приметы. Если птицы нахохлились, жди ненастной погоды; если смотрят на юг, идёт потепление.  Считалось, что трущийся об ноги кот предвещает оттепель, а носящийся по дому – к морозу, который пока не думает отступать. 

По поверью, в этот день запрещалось жадничать и отказывать в помощи тем, кто о ней просит. Считалось, что чем более щедрым и отзывчивым станет человек 5 февраля, тем больше удачи и достатка будет у него в текущем году.

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Тема:
Погода в Молдове (1609)

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