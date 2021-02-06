01:06 06 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.89
  • USD17.42
  • RUB0.23
  • RON4.28
  • UAH0.63
Поиск
Зима в Кишиневе.

Погодные рекорды Молдовы 6 февраля

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1610)
43 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/1d/33420723.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210206/33510026/pogodnye-rekordy-moldovy-6-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 6 фев - Sputnik. Самым теплым 6 февраля на территории Молдовы было 12 лет назад.

Сильные морозы, архивное фото
© Sputnik / Станислав Савельев
Дойдут ли из Москвы в Молдову морозы до -30: что заявили синоптики

Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы.

По информации синоптиков, в 2009 году в этот день воздух прогрелся до +13,9 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 6 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1893-м, когда столбик термометра опустился до отметки в -20,3 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1610)

По теме

Изменение климата: влияние на природу и человека
Трещило: капризы молдавской погоды, или Почему у нас нет нормальной зимы
Пандемия COVID, не последняя и не самая страшная, напрямую связана с изменениями климата


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Снимок из серии A Painful Necessity итальянского фотографа Gabriele Micalizzi, победивший в категории People среди профессионалов конкурса Tokyo International Foto Awards 2020.
Фото - Победители конкурса Tokyo International Foto Awards 2020
Кипиш на заседании: кот с необычной кличкой работает чиновником
Административная карьера: кот с необычной кличкой "работает" чиновником – видео
Пожары в Молдове: итоги года
Молдова в огне: топ-5 самых частых причин пожаров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться