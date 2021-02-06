Самый точный прогноз погоды: возвращение снега

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КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 6 февраля погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Облачно, временами слабые осадки, преимущественно в виде снега. Местами на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от -3 до +2 градусов по Цельсию.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В субботу без существенных изменений", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 6 февраля: ночью от -1 до -3, днем от 0 до -2.

Осадки ожидаются и 7-8 февраля.

Однако уже 8 февраля окажется немного теплее – ожидается от +4 до +9.

Плюсовая температура днем продержится до 10 февраля, после чего в стране снова похолодает.

Праздники и народные приметы

День памяти блаженной Ксении Петербургской отмечается 6 февраля. В православных церквях проводится литургия, но не возбраняется молиться и дома.

Православные считали этот день непростым. В народе говорили, что ни в коем случае нельзя браться за пряжу. Кроме того, "запрещалось" стричь волосы или ногти, перестилать кровать, подметать в доме или стирать.

У икон Ксении Петербургской молятся о здоровье, семейном благополучии, счастье, силе и умении преодолеть жизненные обстоятельства.

Можно просить и об исцелении — по легендам, лечить от разных болезней Ксения Петербургская могла и при жизни, продолжает это делать и теперь. Девушки вымаливают себе ниспослания настоящей любови, а женщины – укрепления семьи.

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