Погодные рекорды Молдовы 7 февраля

Погода 00:01 07.02.2021 Получить короткую ссылку 39 0 0
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Sputnik Молдова
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Ирина Ляхова . Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210207/33520692/pogodnye-rekordy-moldovy-7-fevralya.html
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Самым теплым 7 февраля на территории Молдовы было 12 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы. По информации синоптиков, в 2009 году в этот день воздух прогрелся до +13,3 градуса по Цельсию.
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Sputnik / Irina Leahova
А температурный минимум 7 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1911-м, когда столбик термометра опустился до отметки в -20,7 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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