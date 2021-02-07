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В Кишиневе снова снег

Погодные рекорды Молдовы 7 февраля

© Sputnik / Irina Leahova
Погода
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/06/33512622.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210207/33520692/pogodnye-rekordy-moldovy-7-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Самым теплым 7 февраля на территории Молдовы было 12 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы.

По информации синоптиков, в 2009 году в этот день воздух прогрелся до +13,3 градуса по Цельсию.

В Кишиневе снова снег
© Sputnik / Irina Leahova
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А температурный минимум 7 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1911-м, когда столбик термометра опустился до отметки в -20,7 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Теги:
рекорды, погода


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