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Погода в Молдове: жителей республики ожидают морозы

© AFP 2020 / Pascal Pochard-Casabianca
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1612)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 7 февраля погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.

"Облачно, временами слабые осадки, преимущественно в виде снега. Местами гололедица. Ветер западный слабый до умеренного", – сообщили в Госгидрометеослужбе.

Средняя температура в дневные часы составит от -2 до -7 градусов по Цельсию.

В Кишиневе снова снег
© Sputnik / Irina Leahova
Снежный уик-енд: как выглядит Кишинев в выходные
Небольшие осадки и мороз ожидаются 8 февраля. 9 и 10 февраля мороз отпустит, и столбик термометра покажет плюсовые значения. А вот 11 и 12 февраля ожидается слабый снег и понижение температуры.

Народные приметы

7 февраля отмечают день святителя Григория Богослова, которого считают одним из прародителей христианства, жившего в III веке нашей эры.

В народе говорили: наступил Григорьев день, или пришел Григорий-зимоуказник. Именно по погоде 7 февраля предсказывали погоду в следующем году.

Также совершали добрые дела - считалось, что в этот день они обязательно вернутся человеку. Однако важно было делать доброе дело тайком, поскольку Богу все видно, а хвастовство не приветствуется.

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Тема:
Погода в Молдове (1612)

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Теги:
морозы, погода


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