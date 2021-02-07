Погода в Молдове: жителей республики ожидают морозы

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 7 февраля погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
"Облачно, временами слабые осадки, преимущественно в виде снега. Местами гололедица. Ветер западный слабый до умеренного", – сообщили в Госгидрометеослужбе.
Средняя температура в дневные часы составит от -2 до -7 градусов по Цельсию.
Народные приметы
7 февраля отмечают день святителя Григория Богослова, которого считают одним из прародителей христианства, жившего в III веке нашей эры.
В народе говорили: наступил Григорьев день, или пришел Григорий-зимоуказник. Именно по погоде 7 февраля предсказывали погоду в следующем году.
Также совершали добрые дела - считалось, что в этот день они обязательно вернутся человеку. Однако важно было делать доброе дело тайком, поскольку Богу все видно, а хвастовство не приветствуется.
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