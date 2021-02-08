Погода в Молдове: от осеннего дождя до лютых морозов

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КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 8 февраля погода будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления. Будет облачно, на большей части территории страны пройдут слабые осадки в виде мокрого снега, постепенно переходящего в дождь.

"Гололед, местами туман, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер восточный с переходом на юго-восточный умеренный до сильного", – сообщили в Госгидрометеослужбе.

Средняя температура в дневные часы составит от -2 до -7 градусов по Цельсию.

На второй день недели потеплеет. Столбик термометра будет показывать плюсовые показатели несколько дней. При этом 9 и 10 февраля ожидаются небольшие дожди, а 11 февраля – снег. Но вот 12, 13 и 14 февраля в Молдове придут настоящие февральские морозы. Температура воздуха будет колебаться от -5 до -18 градусов по Цельсию.

Праздники и народные приметы

В православном календаре отмечается день памяти святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.

В народном календаре это довольно таинственная дата. Считалось, что именно 8 февраля умершие родственники тоскуют по своим близким, оставшимся в мире живых, и посещают свои дома. но только в том случае, если люди забыли о них, не приходят на кладбище, не поминают молитвой. Поэтому специально 8 февраля проводились различные обряды, чтобы успокоить души усопших.

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