08:37 08 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.94
  • USD17.48
  • RUB0.23
  • RON4.30
  • UAH0.63
Поиск
LIVE:
Мужчина лежит на замерзшем озере Байкал

Погода в Молдове: от осеннего дождя до лютых морозов

© Sputnik / Kirill Shipitsin
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1615)
163 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/13/33299999.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210208/33527859/pogoda-v-moldove-ot-osennego-dozhdya-do-lyutykh-morozov.html

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 8 февраля погода будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления. Будет облачно, на большей части территории страны пройдут слабые осадки в виде мокрого снега, постепенно переходящего в дождь. 

"Гололед, местами туман, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер восточный с переходом на юго-восточный умеренный до сильного", – сообщили в Госгидрометеослужбе.

Дождь зимой
© Sputnik / Mihai Caraus
Держитесь крепче: синоптики объявили предупреждение
Средняя температура в дневные часы составит от -2 до -7 градусов по Цельсию.

На второй день недели потеплеет. Столбик термометра будет показывать плюсовые показатели несколько дней. При этом 9 и 10 февраля ожидаются небольшие дожди, а 11 февраля – снег. Но вот 12, 13 и 14 февраля в Молдове придут настоящие февральские морозы. Температура воздуха будет колебаться от -5 до -18 градусов по Цельсию.

Праздники и народные приметы

Церковный православный календарь
© Sputnik
Православный календарь на 2021 год
В православном календаре отмечается день памяти святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.

В народном календаре это довольно таинственная дата. Считалось, что именно 8 февраля умершие родственники тоскуют по своим близким, оставшимся в мире живых, и посещают свои дома. но только в том случае, если люди забыли о них, не приходят на кладбище, не поминают молитвой. Поэтому специально 8 февраля проводились различные обряды, чтобы успокоить души усопших.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1615)

По теме

Фото - Снежный уик-енд: как выглядит Кишинев в выходные
Погода в Молдове: жителей республики ожидают морозы
Теги:
погода


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Советские мозаики Кишинева: на здании автовокзала в центре города.
Фото - Легенда о Кишиневе: советские мозаики столицы
Молдова за одну неделю: самые важные события и заявления в одном видео
Молдова за неделю: самые важные события и заявления в одном видео
Пожары в Молдове: итоги года
Молдова в огне: топ-5 самых частых причин пожаров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться