Погодные рекорды Молдовы 8 февраля

Погода
Получить короткую ссылку
38 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/0d/33235186.jpg
Sputnik Молдова
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
Ирина Ляхова . Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210208/33527939/pogodnye-rekordy-moldovy-8-fevralya.html
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Самым теплым 8 февраля на территории Молдовы было 18 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы.
По информации синоптиков, в 2002 году в этот день воздух прогрелся до +14,4 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 8 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1911-ом, когда столбик термометра опустился до отметки в -22,5 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 36,9 градусов.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova