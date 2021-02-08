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Погодные рекорды Молдовы 8 февраля

© AFP 2020 / Pascal Pochard-Casabianca
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1614)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210208/33527939/pogodnye-rekordy-moldovy-8-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Самым теплым 8 февраля на территории Молдовы было 18 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы.

По информации синоптиков, в 2002 году в этот день воздух прогрелся до +14,4 градуса по Цельсию.

Дождь зимой
© Sputnik / Mihai Caraus
Держитесь крепче: синоптики объявили предупреждение
А температурный минимум 8 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1911-ом, когда столбик термометра опустился до отметки в -22,5 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 36,9 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1614)

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Теги:
рекорды, погода


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