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Не расслабляться: в Молдове продлили "желтый код" в связи с гололедицей

© Sputnik / Mihai Caraus
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Тема:
Погода в Молдове (1616)
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Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы продлила предупреждение, связанное с неблагоприятными погодными условиями.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с гололедицей на дорогах.

Дождь зимой
© Sputnik / Mihai Caraus
Спасатели вынесли предупреждение из-за гололедицы

Новое предупреждение будет действовать до 11.00 вторника. 

"В указанный период на большей части территории республики сохранится гололед, на дорогах гололедица", – сказано в сообщении Госгидрометео.

Напомним, синоптики объявили "желтый код" в связи с вышеуказанным погодным явлением еще в воскресенье, 7 февраля, и его действие должно было закончиться в понедельник.   

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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Тема:
Погода в Молдове (1616)

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