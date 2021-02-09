Погодные рекорды Молдовы 9 февраля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 9 фев - Sputnik. Самым теплым 9 февраля на территории Молдовы было 14 лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы.

По информации синоптиков, в 2007 году в этот день воздух прогрелся до +15,8 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 9 февраля на территории Молдовы зафиксирован дважды, в 1956 и 1976 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -18,5 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34,3 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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