00:53 09 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.06
  • USD17.50
  • RUB0.23
  • RON4.32
  • UAH0.63
Поиск
Зима в Кишиневе/

Погодные рекорды Молдовы 9 февраля

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1618)
37 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/07/33525678.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210209/33544855/pogodnye-rekordy-moldovy-9-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 9 фев - Sputnik. Самым теплым 9 февраля на территории Молдовы было 14 лет назад.

Дождь зимой
© Sputnik / Mihai Caraus
Держитесь крепче: синоптики объявили предупреждение

Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы.

По информации синоптиков, в 2007 году в этот день воздух прогрелся до +15,8 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 9 февраля на территории Молдовы зафиксирован дважды, в 1956 и 1976 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -18,5 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34,3 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1618)

По теме

Объявлен новый "желтый код" — в Молдове ожидаются снег с дождем и гололед
Работа в гололед: как идет расчистка дорог Молдовы в непогоду


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Модели представляли творения кутюрье с необыкновенным артистизмом и грацией.
Фото: Блеск, парча и мерцание – свадебные наряды для восточных красавиц
Пустыня на лыжне: облако пыли из Сахары припорошило горнолыжный склон
Видео: Сахара прилетела в Альпы – песок запорошил лыжни
Пожары в Молдове: итоги года
Молдова в огне: топ-5 самых частых причин пожаров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться