07:15 09 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.06
  • USD17.50
  • RUB0.23
  • RON4.32
  • UAH0.63
Поиск
Зима в Кишиневе.

Погода в Молдове: краткосрочное потепление и снова морозы

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1619)
31 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/07/33525254.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210209/33545098/pogoda-v-moldove-na-neskolko-dney-potepleet.html

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 9 февраля погода будет определяться влиянием области  нормального атмосферного давления.

"Облачно, ночью местами слабые осадки. Местами гололед и туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный слабый до умеренного.", – сообщил источник.

Дождь зимой
© Sputnik / Mihai Caraus
Держитесь крепче: синоптики объявили предупреждение
Средняя температура в дневные часы составит от +5 до +10 градусов.

Столбик термометра будет показывать плюсовые 10 и 11 февраля, без существенных осадков.

Но вот 12, 13 и 14 февраля в Молдове придут настоящие февральские морозы. Температура воздуха будет колебаться от -6 до -16 градусов по Цельсию.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь отмечает произошедшее в 438 году перенесение мощей святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

Церковный православный календарь
© Sputnik
Православный календарь на 2021 год

В народе 9 февраля называли "Иван Златоуст", "златоустьев огонь".

О просвещении разума к учению духовной грамоты и о помощи в отчаянии молились святому покровителю этого дня Иоанну Златоусту.

В этот день читали особый заговор от зубной боли. С особым вниманием относились также к огню в печи, чтобы в доме были мир. Затопить надо было так, чтобы сразу загорелись все поленья, а устье печи стало золотым.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1619)

По теме

Почти как на севере: синоптики предупреждают о резком похолодании в Молдове
Купаться в двадцатиградусный мороз: история днестровского моржа


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Модели представляли творения кутюрье с необыкновенным артистизмом и грацией.
Фото: Блеск, парча и мерцание – свадебные наряды для восточных красавиц
Пустыня на лыжне: облако пыли из Сахары припорошило горнолыжный склон
Видео: Сахара прилетела в Альпы – песок запорошил лыжни
Пожары в Молдове: итоги года
Молдова в огне: топ-5 самых частых причин пожаров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться