Погода в Молдове: краткосрочное потепление и снова морозы

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 9 февраля погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.

"Облачно, ночью местами слабые осадки. Местами гололед и туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный слабый до умеренного.", – сообщил источник.

Средняя температура в дневные часы составит от +5 до +10 градусов.

Столбик термометра будет показывать плюсовые 10 и 11 февраля, без существенных осадков.

Но вот 12, 13 и 14 февраля в Молдове придут настоящие февральские морозы. Температура воздуха будет колебаться от -6 до -16 градусов по Цельсию.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь отмечает произошедшее в 438 году перенесение мощей святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

В народе 9 февраля называли "Иван Златоуст", "златоустьев огонь".

О просвещении разума к учению духовной грамоты и о помощи в отчаянии молились святому покровителю этого дня Иоанну Златоусту.

В этот день читали особый заговор от зубной боли. С особым вниманием относились также к огню в печи, чтобы в доме были мир. Затопить надо было так, чтобы сразу загорелись все поленья, а устье печи стало золотым.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova