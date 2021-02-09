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Дождь зимой

"Желтый код" продлен – гололед на дорогах Молдовы по-прежнему опасен

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1621)
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Sputnik Молдова
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Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы снова продлила предупреждение, связанное с неблагоприятными погодными условиями.

Дождь зимой
© Sputnik / Mihai Caraus
Спасатели вынесли предупреждение из-за гололедицы
КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба вновь продлила "желтый код" метеоопасности в связи с гололедицей на дорогах для некоторых районов Молдовы.

Действие предупреждения распространено на 10 февраля, до 11.00. 

"В указанный период на большей части территории республики, особенно в северных и центральных районах страны, сохранится гололед, на дорогах гололедица", – сказано в сообщении Госгидрометео.

Напомним, синоптики объявили "желтый код" в связи с этим погодным явлением еще в воскресенье, 7 февраля, и его действие должно было закончиться в понедельник.   

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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Тема:
Погода в Молдове (1621)

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Теги:
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