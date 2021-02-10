Погодные рекорды Молдовы 10 февраля

КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. Самым теплым 10 февраля на территории Молдовы выдалось дважды.
Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы.
По информации синоптиков, в 1958 и 2002 годах в этот день воздух прогрелся до +11,6 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 10 февраля на территории Молдовы зарегистрировали в 1956 году, тогда столбик термометра опустился до отметки в -21,6 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>