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Зима в Кишиневе.

Погодные рекорды Молдовы 10 февраля

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1622)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210210/33560750/pogoda-rekord-moldova-10-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. Самым теплым 10 февраля на территории Молдовы выдалось дважды. 

Женщина в шубе. Архивное фото.
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Почти как на севере: синоптики предупреждают о резком похолодании в Молдове

Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы.

По информации синоптиков, в 1958 и 2002 годах в этот день воздух прогрелся до +11,6 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 10 февраля на территории Молдовы зарегистрировали в 1956 году, тогда столбик термометра опустился до отметки в -21,6 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1622)

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