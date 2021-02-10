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Папа с ребенком катаются с горки.

Самый точный прогноз погоды: снег и суровые резкие морозы

© Sputnik / Iliya Pitalev
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210210/33561253/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-sneg-i-surovye-rezkie-morozy.html

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 10 февраля в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают об облачности с прояснениями, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +1 до +5 градусов по Цельсию.

Женщина в шубе. Архивное фото.
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Почти как на севере: синоптики предупреждают о резком похолодании в Молдове

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 10 февраля: ночью от 0 до +2, днем от +6 до +8.

На большей части Молдовы продолжает действовать "желтый код" метеоопасности в связи с гололедицей. Предупреждение объявлено 7 февраля и несколько раз продлевалось.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не экстраординарны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В четверг днем пройдут осадки", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

Максимальная температура воздуха 11 февраля составит от +7 до +12, а на севере страны от +2 до +8. В дневные часы, согласно прогнозу, ожидаются осадки смешанного характера.

Netherlands: Emergency declared as rare snowstorm hits Amsterdam.
© Ruptly
Видео: Чрезвычайное положение в Амстердаме после эпической снежной бури

А 12 февраля, резко похолодает – до -13 градусов в дневные часы. Ночью вероятны снегопады, местами сильные, а днем – слабый снег пройдет на севере страны.

В последующие сутки существенных осадков не предвидится. Максимальная температура 13 февраля составит от -10 до -5, а минимальная – от -16 до -11. Тогда как 14 февраля станет еще холоднее: ночью от -17 до -12, а днем от -11 до -6.

Самыми морозными в Молдове окажутся 15 и 16 февраля – минимум составит от -19 до -14, а на севере страны от -22 до -20, а днем от -12 до -7.

Праздники и народные приметы

Церковный православный календарь
© Sputnik
Православный календарь на 2021 год
Православная церковь 10 февраля почитает память преподобного Феодосия Тотемского.  

Согласно народным приметам, если устанавливается ветреная погода, то лето окажется дождливым и холодным.

В народе 10 февраля – "именины домового", домашнего духа особенно чествовали.

Также люди верили, если человек родился в этот день, то он непременно будет счастливым.

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