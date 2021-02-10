Февраль-2021: самый ли он холодный за всю историю Молдовы

Синоптики рассказали, каким бывает второй месяц года на территории Молдовы, какие рекорды были зафиксированы прежде и что необычного на сей раз.

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. На Молдову надвигаются крепкие морозы. К середине месяца температура воздуха ночью может достигнуть -22 градусов по Цельсию. Является ли февраль этого года самым холодным в истории, рассказали в молдавской Госгидрометеослужбе.

По данным синоптиков, последний месяц зимы в Молдове не самый холодный. Обычно в феврале начинается незначительное повышение температуры воздуха: по сравнению с январем она выше на 1-1,5 градуса по Цельсию.

Рекордный показатель

Самым холодным за весь период наблюдений февраль 2021 года не стал, пик пришелся на 1929 год. Тогда средняя месячная температура воздуха составила по территории от -12,2 до -13,7 градуса.

Самым теплым был февраль 2002-го, а также совсем недавно – в 2016 году. Средняя месячная температура составила по территории от +3,5 до +5,5 градуса.

Средняя температура воздуха в течение месяца по территории страны достигала от -21 до -26 (1954, 2012 годы) до +14 градусов (1990, 2016 годы). Абсолютный минимум был более полувека назад в Бельцах (20 февраля 1954 года), тогда температура составила -32,1 градуса, абсолютный максимум достигал +23,3 градуса в Тирасполе (26 февраля 1990 года).

Сумма осадков за месяц составляет по территории 23-40 мм, а число дней с осадками – от 10 до 14. За весь период наблюдений больше всего осадков за месяц выпало в 1969 году в Вулканештах, снега было 139 мм, за сутки сильнее всего замело Гояны в 1999 году (70 мм).

Максимальная высота снежного покрова достигала 71 см (28 ноября 1973 года, Бричаны).

Метеорологические явления

Как рассказали синоптики, в феврале в Молдове возможны туманы (в среднем 2-7 дней), гололедно-изморозевые явления (2-6 дней), гололедица (около 10 дней) и метели (1-2 дня).

Из стихийных метеорологических явлений чаще всего наблюдаются интенсивные снегопады, которые возможны в среднем один раз в 5 лет. Гололедно-изморозевые отложения возможны в среднем один раз в 7 лет, а сильный ветер и метели – примерно один раз в 10 лет. Понижение температуры воздуха до -25 градусов и ниже возможно в среднем один раз в 10-30 лет в северной половине республики и в 40-60 лет – в южной.

Дела сельскохозяйственные

В феврале озимые культуры и многолетние насаждения находятся в основном в состоянии вегетационного покоя.

Средняя минимальная температура почвы на глубине залегания узла кущения в феврале составляет от -2 до -6,5 градуса. Минимальная температура почвы на глубине залегания узла кущения - от -15 до -18 градусов и ниже - на территории республики наблюдается очень редко, в среднем один раз в 10-20 лет, температура почвы до -12 градусов - один раз в 5 лет.

Число дней с оттепелью в феврале составляет в среднем 15-19.

Повреждение плодовых культур чаще происходит после длительных зимних оттепелей, значительно ослабляющих морозостойкость деревьев.

Для плодовых культур особенно опасны длительные оттепели во второй половине зимы, так как деревья в это время нередко выходят из состояния глубокого покоя и начинают вегетировать. По многолетним данным, при резком понижении температуры воздуха до -10 и более градусов после длительных оттепелей велика вероятность повреждения и даже гибели плодовых почек.

Слабо промерзшая почва зимой обильно насыщается влагой – именно в это время создается основной ее запас.

В очень раннюю весну возобновление вегетации озимых культур может наступить в конце месяца (18-23 февраля). В такие годы в конце февраля (22-27 февраля) может отмечаться набухание почек у плодовых культур.

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