Погодные рекорды Молдовы 11 февраля

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Самым теплым 11 февраля на территории Молдовы выдалось шестьдесят с лишним лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометслужбы.
По информации синоптиков, в 1958 году в этот день воздух прогрелся до +12,6 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 11 февраля на территории Молдовы зарегистрировали в позапрошлом веке, в 1891 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -20,6 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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