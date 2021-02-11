Погодные рекорды Молдовы 11 февраля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Самым теплым 11 февраля на территории Молдовы выдалось шестьдесят с лишним лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометслужбы.

По информации синоптиков, в 1958 году в этот день воздух прогрелся до +12,6 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 11 февраля на территории Молдовы зарегистрировали в позапрошлом веке, в 1891 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -20,6 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova