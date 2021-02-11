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Зимнее небо над Кишиневом.

Погодные рекорды Молдовы 11 февраля

© Sputnik / Ciobanu Victor
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1624)
11 0 0
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210211/33577595/pogodnye-rekordy-moldovy-11-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Самым теплым 11 февраля на территории Молдовы выдалось шестьдесят с лишним лет назад. 

Женщина в шубе. Архивное фото.
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Почти как на севере: синоптики предупреждают о резком похолодании в Молдове

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометслужбы.

По информации синоптиков, в 1958 году в этот день воздух прогрелся до +12,6 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 11 февраля на территории Молдовы зарегистрировали в позапрошлом веке, в 1891 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -20,6 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1624)

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