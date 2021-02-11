Самый точный прогноз погоды: за последним теплым днем последуют лютые морозы

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КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 11 февраля погода будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления. Облачно с прояснениями, местами слабые осадки, ночью преимущественно в виде дождя, днем - в виде мокрого снега. Ночью и утром местами туман, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +2 до +7 градусов по Цельсию. На юге страны ожидается +8 +12 градусов.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 11 февраля: ночью от 0 до +2, днем от +4 до +6.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В четверг днем пройдут осадки", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

C 12 февраля резко похолодает – до -13 градусов в дневные часы. Ночью вероятны снегопады, местами сильные, а днем слабый снег пройдет на севере страны. На дорогах гололедица.

В последующие дни существенных осадков не предвидится. Максимальная температура 13 февраля составит от -8 до -13, а минимальная – от -11 до -16, 14 февраля сохранится похожий температурный режим: ночью от -10 до -15, а днем от -5 до -10.

Самыми морозными в Молдове окажутся 15 и 16 февраля – минимум составит от -19 до -14, на севере страны ночью от -22 до -20, а днем от -8 до -15.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 10 февраля отмечает память священномученика Игнатия Богоносца.

На Руси этот день называли "Игнатий", "Игнат", "морозобитная былинка", "битье морозное".

Особенно популярны на Игнатия были природные приметы. В частности, наблюдали за луной. Если она была красноватая – это к сильному ветру.

Также верили: какая погода была при рождении луны, такая простоит всю первую половину следующего месяца. Какая погода на новолуние – такая простоит и вторую его половину.

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