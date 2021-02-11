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Зима в Кишиневе.

Самый точный прогноз погоды: за последним теплым днем последуют лютые морозы

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1625)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210211/33577774/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-za-poslednim-teplym-dnem-posleduyut-lyutye-morozy.html

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 11 февраля погода будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления. Облачно с прояснениями, местами слабые осадки, ночью преимущественно в виде дождя, днем - в виде мокрого снега. Ночью и утром местами туман, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +2 до +7 градусов по Цельсию. На юге страны ожидается +8 +12 градусов.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 11 февраля: ночью от 0 до +2, днем от +4 до +6.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В четверг днем пройдут осадки", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

Женщина в шубе. Архивное фото.
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Почти как на севере: синоптики предупреждают о резком похолодании в Молдове
C 12 февраля резко похолодает – до -13 градусов в дневные часы. Ночью вероятны снегопады, местами сильные, а днем слабый снег пройдет на севере страны. На дорогах гололедица.

В последующие дни существенных осадков не предвидится. Максимальная температура 13 февраля составит от -8 до -13, а минимальная – от -11 до -16, 14 февраля сохранится похожий температурный режим: ночью от -10 до -15, а днем от -5 до -10.

Самыми морозными в Молдове окажутся 15 и 16 февраля – минимум составит от -19 до -14, на севере страны ночью от -22 до -20, а днем от -8 до -15.

Праздники и народные приметы

Церковный православный календарь
© Sputnik
Православный календарь на 2021 год
Православная церковь 10 февраля отмечает память священномученика Игнатия Богоносца.  

На Руси этот день называли "Игнатий", "Игнат", "морозобитная былинка", "битье морозное".

Особенно популярны на Игнатия были природные приметы. В частности, наблюдали за луной. Если она была красноватая – это к сильному ветру.

Также верили: какая погода была при рождении луны, такая простоит всю первую половину следующего месяца. Какая погода на новолуние – такая простоит и вторую его половину.

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Тема:
Погода в Молдове (1625)

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