Погодные рекорды Молдовы 12 февраля

КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Самым теплым 12 февраля на территории Молдовы выдалось девять лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометслужбы.
По информации синоптиков, в 2002 году в этот день воздух прогрелся до +14 градусов по Цельсию.
А температурный минимум 12 февраля на территории Молдовы зарегистрировали в начале прошлого века, в 1911 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -19,7 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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