Самый точный прогноз погоды: в Молдову пришли лютые морозы

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 12 февраля в Молдове погода будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Средняя температура в дневные часы составит от -9 до -12 градусов по Цельсию. В некоторых регионах возможен снег. Ветер северо-западный. Его порывы достигнут 5-10 метров в секунду.

Согласно прогнозу, 13 февраля ночью окажется еще холоднее – минимальная температура воздуха – от -13 до -16, а днем – от -7 до -10. Осадков не предвидится.

В День всех влюбленных, 14 февраля, синоптики обещают -5 до -8 в дневные часы, в ночные – от -8 до -11. Такой же температурный режим сохранится и 15 февраля.

А с 16 февраля морозы начнут крепнуть – ночью до -20. Самая холодная ночь выпадет на 17 февраля, когда ожидается до -23.

До 17 февраля в республике действует "желтый код" метеоопасности в связи с резким изменением погоды.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 12 февраля отмечается Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, а также почитает память священномученика Ипполита, епископа Римского и с ним мучеников Кенсорина, Савина, Хрисии девы и прочих 20-ти мучеников.

Согласно народным поверьям, в этот день нельзя стирать, прясть пряжу и вязать – это плохая примета.

Считалось, что 12 февраля можно строить любые планы – они будут удачными. Люди верили, что ребенок, рожденный в этот день, будет хорошо понимать зверей и птиц.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova