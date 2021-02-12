Самый точный прогноз погоды: в Молдову пришли лютые морозы

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 12 февраля в Молдове погода будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Средняя температура в дневные часы составит от -9 до -12 градусов по Цельсию. В некоторых регионах возможен снег. Ветер северо-западный. Его порывы достигнут 5-10 метров в секунду.
Согласно прогнозу, 13 февраля ночью окажется еще холоднее – минимальная температура воздуха – от -13 до -16, а днем – от -7 до -10. Осадков не предвидится.
В День всех влюбленных, 14 февраля, синоптики обещают -5 до -8 в дневные часы, в ночные – от -8 до -11. Такой же температурный режим сохранится и 15 февраля.
А с 16 февраля морозы начнут крепнуть – ночью до -20. Самая холодная ночь выпадет на 17 февраля, когда ожидается до -23.
До 17 февраля в республике действует "желтый код" метеоопасности в связи с резким изменением погоды.
Праздники и народные приметы
Согласно народным поверьям, в этот день нельзя стирать, прясть пряжу и вязать – это плохая примета.
Считалось, что 12 февраля можно строить любые планы – они будут удачными. Люди верили, что ребенок, рожденный в этот день, будет хорошо понимать зверей и птиц.
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