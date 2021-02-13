00:35 13 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.21
  • USD17.49
  • RUB0.24
  • RON4.35
  • UAH0.63
Поиск
Сосулька.

Погодные рекорды Молдовы 13 февраля

© Sputnik / Kirill Kallinikov
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1629)
30 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/0b/33591930.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210213/33615043/pogodnye-rekordy-Moldovy-13-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Самым теплым 13 февраля на территории Молдовы выдалось более сорока лет назад.

Зима в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
"Желтый код" и резкое изменение погоды в Молдове: лютые морозы, снег и ветер

Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы.

По информации синоптиков, в 1977 году в этот день воздух прогрелся до +15,3 градусов по Цельсию.

А температурный минимум 13 февраля на территории Молдовы зарегистрировали в начале прошлого века, в 1911 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -22,3 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 37,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1629)

По теме

Видео: На Молдову надвигаются морозы до -23: о чем предупреждают синоптики
Самый точный прогноз погоды: в Молдову пришли лютые морозы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Люди в костюмах львов в китайском храме в первый день лунного Нового года в Куте, Бали.
Празднование лунного Нового года в мире
Последствия непогоды в Приднестровье.
Видео: Шквалы в Приднестровье не щадят ни деревья, ни провода, ни светофоры
Раду Албот
Достижения Раду Албота на турнирах Большого шлема

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться