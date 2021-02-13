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Утро на льду.

Самый точный прогноз погоды: крепчающие морозы и ни одного намека на потепление

© Sputnik / Maksim Blinov
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1630)
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Sputnik Молдова
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Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 13 февраля погода будет определяться влиянием области  повышенного атмосферного давления.  Переменная облачность. Без существенных осадков. Местами гололедица. Ветер Северо-Западный умеренный.

Средняя температура в дневные часы составит от -5 до -10 градусов по Цельсию.

В Молдову приходит настоящая зима.
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Видео: На Молдову надвигаются морозы до -23: о чем предупреждают синоптики

В Кишиневе в этот день ожидается от -6 до -8 днем и от -11 до -13 ночью.

В День всех влюбленных, 14 февраля, синоптики обещают от -1 до -6 в дневные часы, в ночные – от -6 до -11. Такой же температурный режим сохранится и 15 февраля.

А с 16 февраля морозы начнут крепчать – ночью в центральных и южных районах от -10 до -15, на севере до -20. Днем -8 - -13. Такой же температурный режим сохранится до 19 февраля.

До 17 февраля в республике действует "желтый код" метеоопасности в связи с резким изменением погоды.

Праздники и народные приметы

Церковный православный календарь
© Sputnik
Православный календарь на 2021 год
Православная церковь 13 февраля  отмечает память одного из киево-печерских подвижников, преподобного Никиты.

Этот день еще называют "Хранитель молний", "Никита-коник", "Никита-пожарник".

Святой Никита почитается хранителем от пожаров и молний. Православные верят, что он может молитвами не только погасить пламя, но и предотвратить засуху. Причиной пожара часто считали огненного беса – нечисть, которая светится как огонь и сжигает как пламя.

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Тема:
Погода в Молдове (1630)

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