Самый точный прогноз погоды: крепчающие морозы и ни одного намека на потепление

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 13 февраля погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Без существенных осадков. Местами гололедица. Ветер Северо-Западный умеренный.
Средняя температура в дневные часы составит от -5 до -10 градусов по Цельсию.
В Кишиневе в этот день ожидается от -6 до -8 днем и от -11 до -13 ночью.
В День всех влюбленных, 14 февраля, синоптики обещают от -1 до -6 в дневные часы, в ночные – от -6 до -11. Такой же температурный режим сохранится и 15 февраля.
А с 16 февраля морозы начнут крепчать – ночью в центральных и южных районах от -10 до -15, на севере до -20. Днем -8 - -13. Такой же температурный режим сохранится до 19 февраля.
До 17 февраля в республике действует "желтый код" метеоопасности в связи с резким изменением погоды.
Праздники и народные приметы
Этот день еще называют "Хранитель молний", "Никита-коник", "Никита-пожарник".
Святой Никита почитается хранителем от пожаров и молний. Православные верят, что он может молитвами не только погасить пламя, но и предотвратить засуху. Причиной пожара часто считали огненного беса – нечисть, которая светится как огонь и сжигает как пламя.
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