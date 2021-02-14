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Вот такой снегоход.

Погодные рекорды Молдовы 14 февраля

© Sputnik / Sergey Averin
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1631)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210214/33622363/pogodnye-rekordy-moldovy-14-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Самым теплым 14 февраля на территории Молдовы выдалось более шестидесяти лет назад.

Зима в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
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Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы.

По информации синоптиков, в 1960 году в этот день воздух прогрелся до +14 градусов по Цельсию.

А температурный минимум 14 февраля на территории Молдовы зарегистрировали в начале прошлого века, в 1911 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -24,9 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 38,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1631)

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