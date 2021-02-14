Самый точный прогноз погоды: ждать ли потепления

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КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 14 февраля погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Местами гололедица. Ветер северо-западный слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от -1 до -6 градусов по Цельсию.

В Кишиневе в этот день ожидается от -3 до -5 днем и от -7 до -9 ночью.

Такой же температурный режим сохранится и 15 февраля.

А с 16 февраля морозы начнут крепчать – ночью в центральных и южных районах от -10 до -15, на севере до -20. Днем от -8 до -13. Такой же температурный режим сохранится до 19 февраля.

До 17 февраля в республике действует "желтый код" метеоопасности в связи с резким изменением погоды.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 14 февраля отмечает память мученика III века Трифона Апамейского.

В народе этот день называли "Перезимником" или "Мышегоном"".

На Трифона можно было и заговорить мелких грызунов. Считалось, что такое заклятие может совсем изгнать их из деревни.

Девицы молились в этот день о хороших женихах. Вероятно, это было связано с тем, что февраль считался месяцем свадеб, а также гуляний на Масленицу.

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