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Крайний север Молдовы.

Самый точный прогноз погоды: ждать ли потепления

© Photo : Administrația de Stat a Drumurilor
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1632)
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Sputnik Молдова
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Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 14 февраля погода будет определяться влиянием области  повышенного атмосферного давления. 

В Молдову приходит настоящая зима.
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Видео: На Молдову надвигаются морозы до -23: о чем предупреждают синоптики

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Местами гололедица. Ветер северо-западный слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от -1 до -6 градусов по Цельсию.

В Кишиневе в этот день ожидается от -3 до -5 днем и от -7 до -9 ночью.

Такой же температурный режим сохранится и 15 февраля.

А с 16 февраля морозы начнут крепчать – ночью в центральных и южных районах от -10 до -15, на севере до -20. Днем от -8 до -13. Такой же температурный режим сохранится до 19 февраля.

До 17 февраля в республике действует "желтый код" метеоопасности в связи с резким изменением погоды.

Праздники и народные приметы

Церковный православный календарь
© Sputnik
Православный календарь на 2021 год
Православная церковь 14 февраля отмечает память мученика III века Трифона Апамейского.

В народе этот день называли "Перезимником" или  "Мышегоном"".

На Трифона можно было и заговорить мелких грызунов. Считалось, что такое заклятие может совсем изгнать их из деревни.

Девицы молились в этот день о хороших женихах. Вероятно, это было связано с тем, что февраль считался месяцем свадеб, а также гуляний на Масленицу.

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Тема:
Погода в Молдове (1632)

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