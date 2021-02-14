Самый точный прогноз погоды: ждать ли потепления

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 14 февраля погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Местами гололедица. Ветер северо-западный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы составит от -1 до -6 градусов по Цельсию.
В Кишиневе в этот день ожидается от -3 до -5 днем и от -7 до -9 ночью.
Такой же температурный режим сохранится и 15 февраля.
А с 16 февраля морозы начнут крепчать – ночью в центральных и южных районах от -10 до -15, на севере до -20. Днем от -8 до -13. Такой же температурный режим сохранится до 19 февраля.
До 17 февраля в республике действует "желтый код" метеоопасности в связи с резким изменением погоды.
Праздники и народные приметы
В народе этот день называли "Перезимником" или "Мышегоном"".
На Трифона можно было и заговорить мелких грызунов. Считалось, что такое заклятие может совсем изгнать их из деревни.
Девицы молились в этот день о хороших женихах. Вероятно, это было связано с тем, что февраль считался месяцем свадеб, а также гуляний на Масленицу.
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