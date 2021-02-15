Погодные рекорды Молдовы 15 февраля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Самым теплым 15 февраля на территории Молдовы выдалось более шестидесяти лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы.

По информации синоптиков, в 1957 году в этот день воздух прогрелся до +14,1 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 15 февраля на территории Молдовы зарегистрировали в начале прошлого века, в 1911 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -26,5 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 40,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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