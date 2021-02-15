Самый точный прогноз погоды на понедельник: морозы не отступают

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КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 15 февраля погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.

Переменная облачность. Без существенных осадков. Местами гололедица.

Ветер северо-западный слабый до умеренного, местами порывистый.

Средняя температура в дневные часы составит от -1 до -6 градусов по Цельсию.

В Кишиневе в этот день ожидается от -3 до -5 днем и от -4 до -6 ночью.

С 16 февраля морозы начнут крепчать – ночью в центральных и южных районах от -10 до -15. Днем от -8 до -13. 17 февраля ночью сохранится такая же температура, а днем от -3 до -8 градусов по Цельсию.

Ну а 18-19 февраля температуры упадут до -10 -15 ночью, -5 -10 днем.

С 20 февраля в стране начнет постепенно теплеть, ночью ожидается от -5 до -10, а днем -3 +2.

С 21 февраля в Молдове установится плюсовая температура днем.

До 17 февраля в республике действует "желтый код" метеоопасности в связи с резким изменением погоды.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 15 февраля отмечает Сретение Господа нашего Иисуса Христа. Праздник установлен в память о знаменательном для христиан событии — встрече (славянск. сретении) в Иерусалимском Храме Младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном.

Провидением Божьим уготованы были некоторые избранные люди, чтобы встретить Спасителя и возвестить о нем миру. Одним из них был исполненный Духа Святого старец Симеон, которому было обещано от Бога, что не покинет он сей мир до тех пор, пока не увидит Христа Господня.

На Сретение люди встают на путь исправления.

По одной из традиций в этот день было принято делать предложение руки и сердца, венчаться, крестить детей.

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