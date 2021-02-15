08:04 15 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.14
  • USD17.46
  • RUB0.23
  • RON4.34
  • UAH0.63
Поиск
Дерево на заснеженном поле.

Самый точный прогноз погоды на понедельник: морозы не отступают

© REUTERS / Carl Recine
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1634)
135 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/0c/33611477.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210215/33631322/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-na-ponedelnik-morozy-ne-otstupayut.html

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 15 февраля погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. 

В Молдову приходит настоящая зима.
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Видео: На Молдову надвигаются морозы до -23: о чем предупреждают синоптики

Переменная облачность. Без существенных осадков. Местами гололедица.

Ветер северо-западный слабый до умеренного, местами порывистый.

Средняя температура в дневные часы составит от -1 до -6 градусов по Цельсию.

В Кишиневе в этот день ожидается от -3 до -5 днем и от -4 до -6 ночью.

С 16 февраля морозы начнут крепчать – ночью в центральных и южных районах от -10 до -15. Днем от -8 до -13. 17 февраля ночью сохранится такая же температура, а днем от -3 до -8 градусов по Цельсию.

Ну а 18-19 февраля температуры упадут до -10 -15 ночью, -5 -10 днем.

С 20 февраля в стране начнет постепенно теплеть, ночью ожидается от -5 до -10, а днем -3 +2.

С 21 февраля в Молдове установится плюсовая температура днем.

До 17 февраля в республике действует "желтый код" метеоопасности в связи с резким изменением погоды.

Праздники и народные приметы

Церковный православный календарь
© Sputnik
Православный календарь на 2021 год
Православная церковь 15 февраля отмечает Сретение Господа нашего Иисуса Христа. Праздник установлен в память о знаменательном для христиан событии — встрече (славянск. сретении) в Иерусалимском Храме Младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном.

Провидением Божьим уготованы были некоторые избранные люди, чтобы встретить Спасителя и возвестить о нем миру. Одним из них был исполненный Духа Святого старец Симеон, которому было обещано от Бога, что не покинет он сей мир до тех пор, пока не увидит Христа Господня. 

На Сретение люди встают на путь исправления.

По одной из традиций в этот день было принято делать предложение руки и сердца, венчаться, крестить детей.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1634)

По теме

Мэрия - о подготовке столицы к снегопадам и заморозкам


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Селфи на Святого Валентина-2021 в Бангкоке (Таиланд).
День Святого Валентина: фотокалейдоскоп
Все самые важные события и заявления в Молдове за неделю в одном видео
Все самые важные события и заявления в Молдове за неделю в одном видео
Работа учреждений начального и общего среднего образования в Молдове 2020/21.
Школы в Молдове: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться