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Сосулька на крыше дома.

Самый точный прогноз погоды: потепление не за горами

© Sputnik / Kirill Kallinikov
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1636)
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Sputnik Молдова
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Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, во вторник, 16 февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления.

В Молдову приходит настоящая зима.
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Видео: На Молдову надвигаются морозы до -23: о чем предупреждают синоптики

Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Местами  на дорогах гололедица.

Ветер северный слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от -2 до -7 градусов по Цельсию, ночью от -8 до -13, местами до -18.

В Кишиневе в этот день ожидается от -3 до -5 днем и от -9 до -11 ночью.

17 февраля ночью сохранится минусовая температура от -10 до -15, а днем ожидается около нуля градусов по Цельсию.

Ну а 18-19 февраля ожидается до -15 ночью, от -5 до +5 днем.

С 20 февраля в стране начнет постепенно теплеть, днем синоптики прогнозируют около нуля.

С 21 февраля в Молдове днем установится плюсовая температура.

До 17 февраля в республике действует "желтый код" метеоопасности в связи с резким изменением погоды.

Праздники и народные приметы

Церковный православный календарь
© Sputnik
Православный календарь на 2021 год
Православная церковь 16 февраля (3 февраля по старому стилю) чтит память Симеона Богоприимца и святой Анны.

На Руси этот день называли "Анна", "Семен и Анна", "Семен Богоприимец", "хранитель младенцев", "починки – по сохе поминки", "день святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы".

Этот день по свершаемой в него памяти святым называют хранителем младенцев, и к Анне и Симеону обращаются с просьбой о даровании здоровья новорожденным. Также этот день называли в народе "починками".

Часто в этот день, рано утром после молитвы, всей семьей выходили во двор работать – чинили сбрую, и ездовую, и пахотную. Именно про этот день говорили: "На Симеона расчиняй починки", "Семен с Анной сбрую починяют". К сбруе относились очень внимательно, потому что все изъяны в ней могли привести к беде.

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Тема:
Погода в Молдове (1636)

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