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Зима в Кишиневе

Погодные рекорды Молдовы 16 февраля

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1635)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210216/33647166/pogodnye-rekordy-moldovy-16-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Самым теплым 16 февраля на территории Молдовы выдалось несколько лет назад.

Зима в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
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Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы.

По информации синоптиков, в 2016 году в этот день воздух прогрелся до +16,3 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 16 февраля на территории Молдовы зарегистрировали в начале прошлого века, в 1911 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -23,3 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 39,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1635)

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