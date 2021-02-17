Самый точный прогноз погоды: теплые дни и морозные ночи

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в среду, 17 февраля, погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Местами на дорогах гололедица и туман.
Ветер южный слабый.
Средняя температура в дневные часы составит от -4 до +1 градусов по Цельсию, ночью от -15 до -10.
В Кишиневе в этот день ожидается от -2 до 0 днем и от -14 до -12 ночью.
А 18-19 февраля ожидается до -15 ночью, от -5 до +5 днем.
С 20 февраля в стране начнет постепенно теплеть, днем синоптики прогнозируют около нуля градусов.
С 21 февраля в Молдове днем установится плюсовая температура, а ночью будет морозно, до -5 градусов. Теплеть ночью начнет лишь с 23 февраля.
Праздники и народные приметы
На Руси этот день называли "Николай Студеный". Раньше считалось, что если на Николая ветки ели сгибаются вниз - к снегопаду. Если ветки смотрят вверх - день будет ясным.
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Были и другие приметы:
- Лес вдали кажется черным - к теплу.
- Знахари и колдуны в этот день заговаривали ветер, делали таким способом привороты, отвороты, а также лечили болезни желудка и поджелудочной железы.
- Если в этот день вам приснилась птица – ждите хороших новостей.
- Если приснилась свинья - к тяжелым жизненным испытаниям.
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