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Зима в Кишиневе

Самый точный прогноз погоды: теплые дни и морозные ночи

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1638)
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Sputnik Молдова
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Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в среду, 17 февраля, погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.

В Молдову приходит настоящая зима.
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Видео: На Молдову надвигаются морозы до -23: о чем предупреждают синоптики

Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Местами на дорогах гололедица и туман.

Ветер южный слабый.

Средняя температура в дневные часы составит от -4 до +1 градусов по Цельсию, ночью от -15 до -10.

В Кишиневе в этот день ожидается от -2 до 0 днем и от -14 до -12 ночью.

А 18-19 февраля ожидается до -15 ночью, от -5 до +5 днем.

С 20 февраля в стране начнет постепенно теплеть, днем синоптики прогнозируют около нуля градусов.

С 21 февраля в Молдове днем установится плюсовая температура, а ночью будет морозно, до -5 градусов. Теплеть ночью начнет лишь с 23 февраля. 

Праздники и народные приметы

На Руси этот день называли "Николай Студеный". Раньше считалось, что если на Николая ветки ели сгибаются вниз - к снегопаду. Если ветки смотрят вверх - день будет ясным.

Православный календарь на 2021 год>>>

Были и другие приметы:

  • Лес вдали кажется черным - к теплу.
  • Знахари и колдуны в этот день заговаривали ветер, делали таким способом привороты, отвороты, а также лечили болезни желудка и поджелудочной железы.
  • Если в этот день вам приснилась птица – ждите хороших новостей.
  • Если приснилась свинья - к тяжелым жизненным испытаниям.

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Тема:
Погода в Молдове (1638)

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