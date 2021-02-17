Погодные рекорды Молдовы 17 февраля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Рекорды 17 февраля не обновлялись вот уже 52 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

Самый холодный день выдался в 1967 году. Тогда 17 февраля столбики термометра опустились до –23,5 градуса.

За десять лет до этого, в 1957 году, метеорологи зарегистрировали самый теплый день — воздух прогрелся до +13,6 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 37,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova