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Зима

Погодные рекорды Молдовы 17 февраля

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1637)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210217/33663066/pogodnye-rekordy-moldovy-17-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Рекорды 17 февраля не обновлялись вот уже 52 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны. 

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Самый холодный день выдался в 1967 году. Тогда 17 февраля столбики термометра опустились до –23,5 градуса.

За десять лет до этого, в 1957 году, метеорологи зарегистрировали самый теплый день — воздух прогрелся до +13,6 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 37,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1637)

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